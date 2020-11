[artigo atualizado]



O FC Porto venceu o Benfica por 27-25, no pavilhão azul e branco, na manhã deste domingo. Depois de terem vencido na casa do Sporting na jornada 11, os dragões confirmaram frente às águias que nesta altura são a equipa mais forte da liga portuguesa: somam 11 vitórias em 11 jogos.



Aos 22 minutos do segundo tempo, o FC Porto tinha uma vantagem de quatro golos e parecia confortável no jogo, mas o Benfica encetou uma boa recuperação e conseguiu chegar aos 25-24.



Nessa fase final, o guarda-redes Alfredo Quintana fez uma defesa determinante, que permitiu posteriormente ao FC Porto alargar a diferença para três golos, antes de o Benfica fechar o marcador nos 27-25.



Miguel Martins (6 golos) e Fábio Magalhães (5 golos) estiveram em plano de destaque do lado da equipa treinada por Magnus Andersson.



No Benfica, do espanhol Chema Rodriguez, Lazar Kukic e Ole Rahmel acabaram o jogo com quatro golos.



O FC Porto tem menos um jogo do que Sporting e Benfica na classificação geral. Os dragões têm 33 pontos, menos um do que os rivais da capital, apesar de já ter derrotado ambos.