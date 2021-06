Reinaldo García renovou contrato com o FC Porto até 2022, anunciou o clube portista.



«Esta será sempre a minha primeira casa. O FC Porto foi o clube que me abriu as portas na Europa para eu cumprir o meu sonho, que era vir jogar para a Europa», disse o argentino de 38 anos, aos meios do clube.

Reinaldo García chegou ao FC Porto em 2001, oriundo dos argentinos do Olimpia Patín Club, tendo atuado pelos dragões de forma ininterrupta, até 2007, e contribuído para os primeiros seis títulos do decacampeonato alcançado entre 2001/02 e 2010/11.

«Na primeira etapa, estive aqui muitos anos e foi fantástico, depois voltei e só quero agradecer às pessoas que acreditaram e apostaram em mim, estou muito contente por estar aqui», disse o capitão dos azuis e brancos

Seguiram-se na carreira de Reinaldo García duas temporadas no Liceo da Corunha e seis ao serviço do FC Barcelona, em Espanha, antes do regresso ao FC Porto, emblema que voltou a representar desde 2015/16 até agora.