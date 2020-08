Um tenista testou positivo para a Covid-19 na véspera do início do US Open. Segundo a organização do major norte-americano, o atleta, cuja identidade não foi revelada, foi retirado da competição.



No entanto, o L'Équipe adiante que o tenista infetado é Benoit Paire, 22.º do ranking mundial e 17.º cabeça de série, que devia estar-se esta terça-feira ante o polaco Kamil Majchrzak, 108.º do circuito ATP.

Paire vai ficar em confinamento no hotel, evitando todo o tipo de contacto com outros atletas ou 'staff' do torneio que decorre em Flushing Meadows.



O francês jogou o ATP 1000 de Cincinnati, que terminou no domingo precisamente no mesmo complexo, desistiu no encontro contra Borna Coric, queixando-se de dores de estômago, numa altura em que estava em clara desvantagem. Este é o primeiro caso de um tenista privado de disputar o Open dos Estados Unidos devido a covid-19.