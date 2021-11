A equipa de voleibol do Sporting deu um passo importante rumo aos oitavos de final da Taça Challenge, ao vencer no multiusos de Odivelas os sérvios do OK Nis por 3-1 na 1.ª mão dos 16 avos de final.

Os leões venceram o primeiro parcial por 25-17, mas cederam no segundo por 25-21. Ainda assim, voltaram à carga e levaram a melhor a seguir por 25-16, conseguindo depois um quarto set ainda mais desnivelado (25-10).

FICHA DE JOGO:

- Sporting: Tiago Pereira, José Alvarez, Thiago Gelinski, Tiago Barth, Joaquim Gallego e Yohan Leon. Jogaram ainda: João Fidalgo (líbero), Robinson Dvoranen, Frederico Santos e Thomas Douglas-Powell.

Treinador: Gersinho.

- OK Nis: Veljko Masulovic, Nicola Milanovic, Nemanja Miljkovic, Stefan Zivanovic, Nemanja Jelic e Dusan Jovic (líbero). Jogaram ainda: Mladen Raos, Darko Savic, Martin Cvetanovic, Aleksandar Jovanovic, Stefan Kostadinovic e Dusan Djokic.

Treinador: Dragan Svetozarevic.