O FC Porto venceu neste domingo o Benfica por dez pontos, no clássico do basquetebol português disputado na Dragão Arena.

Os dragões lideraram em todos os parciais da partida, chegando ao intervalo a vencer por 38-26.

Com Miguel Queiroz em destaque com um duplo-duplo (21 pontos e 11 ressaltos), os dragões entraram no último período com uma vantagem de 16 pontos, e conseguiram gerir o resultado, assegurando um importante triunfo por 81-71.