O campeão olímpico de triplo salto Pedro Pichardo e a vice-campeã olímpica da mesma disciplina, Patrícia Mamona, foram eleitos esta sexta-feira os atletas do ano 2021 pelo CNID – Associação dos Jornalistas de Desporto.

Menos de um mês depois de terem sido, entre outros atletas, premiados pelos feitos desportivos alcançados, na cerimónia dos 55 anos do CNID, os dois atletas receberam o prémio para melhores do ano no masculino e no feminino.

Os dois atletas medalhados em Tóquio 2020 sucedem aos ciclistas João Almeida e Maria Martins, vencedores em 2020.

Antes dos Jogos Olímpicos, ambos já tinham brilhado em Torun, na Polónia, com os títulos europeus de pista coberta.

No lado masculino, o canoísta Fernando Pimenta ficou em segundo lugar, com 18 votos, para 40 de Pichardo. Ricardinho, campeão do mundo de futsal, foi terceiro, com 14 escolhas.

Do lado feminino, Auriol Dongmo foi segunda, com 19 votos, para 45 de Mamona. Telma foi terceira, com 16 votos.

A eleição foi decidida pelo júri do CNID, que reúne jornalistas e personalidades do desporto, como por exemplo o presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP).