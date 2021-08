O Benfica anunciou a contratação de Aaron Broussard, base norte-americano de 31 anos, para a equipa de basquetebol. O atleta que representava os romenos do CSM Oradea registou uma média de 13,4 pontos, 3,5 ressaltos e 3,4 assistências na fase regular da liga romena.

O novo camisola 1 das águias, diga-se, iniciou a sua carreira nos Seattle Redhawks (EUA), em 2008/09, permanecendo no clube até 2012/13, época em que se mudou para os islandeses do Grindavik. Em 2013/14 iniciou o seu percurso em França, primeiro no Sorgues, os três seguintes com as cores do FOS Provence. Dabrowa Górnicz (Polónia), Nizhny Novgorod (Rússia), Anwil Wloclawek (Polónia) e, a partir de 2019/20, o CSM CSU Oradea constam também no seu currículo.

Em declarações aos órgãos do clube, o norte-americano elogiou aquilo que já conheceu da cidade de Lisboa e da história do clube.

«Estive uma vez em Portugal, para um jogo, no Porto. Agora, gostei muito do que encontrei, uma cidade fantástica, muito grande, com muito para explorar e ver. Já tive oportunidade de visitar o Museu do Benfica, e ver a história do clube foi uma experiência fantástica», disse.