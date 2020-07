O FC Porto vai receber o ABC/UMinho na primeira jornada do campeonato nacional da 1.ª Divisão de andebol na época 2020/2021, ao passo que o Sporting é anfitrião do Boavista e o Benfica mede forças na Luz com o Águas Santas.

O sorteio do principal campeonato de andebol realizou-se esta quarta-feira, em paralelo com o calendário da fase de apuramento de subida da 2.ª à 1.ª Divisão, além do play-off de subida à 2.ª Divisão masculina e à 1.ª Divisão feminina.

O apuramento de subida ao principal campeonato masculino vai fazer-se num sistema de todos contra todos a uma volta, na Nazaré, sendo que os dois primeiros classificados sobem. Estão nessa disputa o Póvoa Andebol, a AD Sanjoanense e o Almada AC, entre os dias 4 a 6 de setembro, de acordo com o calendário da Federação Portuguesa de Andebol.

O campeonato nacional, ainda com datas definitivas das jornadas por confirmar até 9 de agosto, contou com a condicionante de que os quatro primeiros classificados só se defrontam após a oitava jornada. Desta forma, FC Porto, Sporting, Benfica e Belenenses só se defrontam depois dessa ronda.

Os 16 clubes participantes vão jogar todos contra todos a duas voltas, num total de 30 jornadas, que vão apurar o campeão nacional em 2020/2021. O 16.º classificado desce à 2.ª Divisão, ao passo que o 15.º irá disputar um play-off com o segundo classificado da fase final do segundo escalão, mantendo-se ou descendo.

A subida à 2.º Divisão masculina ocorre nos mesmos moldes do play-off de subida à 1.ª Divisão, na Nazaré, entre Lusitanos, Academia Andebol e AA São Mamede, em setembro. O mesmo acontece na fase de subida à 1.ª Divisão feminina, a ser jogada entre Academia Andebol, Passos Manuel e Santa Joana – Maia.

As jornadas dos jogos grandes

Na primeira volta, a 11.ª jornada é a primeira com clássico, entre Sporting e FC Porto, sendo que os dragões recebem logo a seguir, na ronda 12, o Benfica. O primeira dérbi lisboeta entre Sporting e Benfica ocorre na casa dos leões, na 14.ª e penúltima jornada da primeira volta.