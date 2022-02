O Sporting eliminou o ABC da Taça de Portugal de andebol neste sábado, ao vencer a equipa bracarense por 40-30, no Pavilhão João Rocha.

No jogo grande dos oitavos de final da Taça, os leões chegaram ao intervalo a vencer por 20-14 e na segunda parte dobraram os golos marcados, com Carlos Ruesga a destacar-se com 10 tentos.

O Sporting segue assim para os quartos de final da prova, eliminatória na qual também vão estar Benfica e FC Porto.

Os encarnados triunfaram em casa do Póvoa AC, por 26-22.

Ao intervalo, a turma das águias já vencia por 15-9, vantagem que seguraram até ao final, apesar de reduzidas as distâncias por parte da formação casa. Ole Rahmel, com seis golos, foi o jogador em maior destaque do Benfica.

Já o FC Porto, atual detentor do troféu, triunfou na deslocação ao terreno do Xico Andebol, por 38-20.

Os dragões foram para o descansar a vencer por 19-10 e conseguiram ampliar essa diferença no marcador na etapa complementar.

António Areia, internacional português, foi o elemento dos azuis e brancos em maior destaque, com seis golos.

