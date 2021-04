O FC Porto venceu esta terça-feira o Sporting da Horta, nos Açores, por 35-28, em jogo antecipado da 25.ª jornada do campeonato nacional de andebol.

A equipa comandada por Magnus Andersson chegou ao intervalo a vencer por 17-14 e conseguiu um parcial de 18-14 na segunda parte, para vencer por uma margem de sete golos.

Ainda assim, o melhor marcador do encontro – os dois, aliás – estiveram do lado do Sp. Horta, com nove golos de José Paulo Silva e outros tantos de Bruno Landim. Do lado do FC Porto, destaque para o ponta-esquerda Diogo Branquinho, que apontou oito golos.

Os azuis e brancos seguem líderes só com vitórias: 23 em 23 jogos.