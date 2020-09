A próxima temporada da NBA só deverá começar em 2021 disse o comissário da Liga, Adam Silver, acrescentando que o objetivo é organizar uma época normal com 82 jogos e play-offs.



«Na minha opinião, não haverá uma nova temporada antes do início de 2021. Quanto mais aprendemos, mais continuo a acreditar que vai melhorar em janeiro», referiu, em entrevista à estação televisiva CNN.



Silver sublinhou que «o ideal é começar no Natal», mas que isso «parece improvável», defendendo que «no mínimo janeiro é o melhor compromisso, porque o objetivo é jogar para o público», algo impossível devido à pandemia de Covid-19.

Inicialmente, o plano apresentado para a retoma da atual temporada, que decorre na «bolha» da Disney World, em Orlando, apontava para o arranque da próxima época em 1 de dezembro, sete semanas depois da data máxima para terminar a final que vai decidir o campeão desta época.

Caso a nova temporada arranque em janeiro e, mantendo o formato clássico de 82 jogos mais os encontros dos play-offs, só vai terminar em setembro, o que implica uma sobreposição de datas com os Jogos Olímpicos de Tóquio2021 (23 de julho a 8 de agosto de 2021), competição em que algumas das maiores figuras da NBA vão estar a defender as cores dos seus países, desde logo, os atletas norte-americanos.