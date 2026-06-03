A histórica prestação de Afonso Eulálio no Giro catapultou o jovem ciclista e Portugal. Pela primeira vez desde 2023, o nosso país tem três nomes no top-100 do Mundo.

Eulálio, que chegou a Portugal esta segunda-feira, escalou 137 posições para alcançar o top-60 mundial. Já depois de entrar no ano como 254.º, o ciclista natural da Figueira da Foz entrou no Giro ocupando a 195.ª posição.

Tendo terminado em sexto, e como melhor jovem, Afonso Eulálio subiu para 58.º no ranking mundial.

A última vez que tal aconteceu foi em 2023, na altura com João Almeida (nono), Rui Costa (78.º) e Rúben Guerreiro (87.º).

Três anos volvidos há novamente um trio português nos melhores 100 ciclistas do Mundo. São eles João Almeida (13.º), Afonso Eulálio (58.º) e António Morgado (82.º).