Giro: Valgren vence, Eulálio mantém-se em quinto e Caruso entra no top-10
Colega de equipa do português foi terceiro na etapa e protagonizou a movimentação mais significativa nos lugares cimeiros da geral. Leknessund faz segundo lugar pela terceira vez. Vingegaard segue de rosa e Eulálio com a branca
O ciclista dinamarquês Michael Valgren (EF Education – EasyPost) venceu, esta quarta-feira, a 17.ª etapa da Volta a Itália, o Giro, com uma arrancada final nos últimos metros que lhe permitiu vencer de forma isolada, num dia em que o português Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) não teve perdas na classificação geral.
Valgren concluiu os 202 quilómetros da etapa entre Cassano d’Adda e Andalo em 04h41m33s, com o norueguês Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) a ser segundo classificado, a três segundos. Leknessund volta a ver uma vitória em etapa escapar-lhe por pouco, pois já tinha sido segundo classificado na oitava etapa (ganha por Jhonatan Narváez na chegada a Fermo) e também na chegada a Verbania, na etapa 13, na qual não conseguiu acompanhar o ataque de Alberto Bettiol nos metros finais da última subida.
O terceiro lugar na etapa foi para o italiano Damiano Caruso. O colega de equipa de Eulálio chegou a seis segundos de Valgren e protagonizou a grande subida ao top-10 da geral, no que pode vir a ser, hipoteticamente, significativo para o coletivo em que Eulálio e Caruso são os protagonistas da Bahrain.
Quanto a Eulálio, foi 39.º na etapa, a 05m15s de Valgren. Na geral, continua a 05m40s do camisola rosa, o dinamarquês Jonas Vingegaard (66h57m14s). Ainda acima do luso estão o austríaco Felix Gall da Decathlon (a 04m03s de Vingegaard), o neerlandês Thymen Arensman, da Netcompany INEOS (+ 04m27s) e o australiano Jai Hindley, da Red Bull-Bora-Hansgrohe (+ 05m00s).
Caruso subiu do 13.º ao nono lugar e está a 08m34s de Vingegaard, tendo ainda à sua frente o canadiano Derek Gee, da Lidl-Trek (+ 07m09s), o australiano Michael Storer, da Tudor (+ 07m14s) e o compatriota Davide Piganzoli, da Visma (+ 07m57s). O top-10, do qual saiu o colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS) fruto da subida de Caruso, é fechado pelo australiano Ben O’Connor (Jayco AlUla), a 09m20s de Vingegaard.
Eulálio mantém a camisola branca da juventude, com 02m17s de vantagem para Piganzoli.
A etapa 18, na quinta-feira, liga Fai della Paganella a Pieve di Soligo, com um percurso de 171 quilómetros, que conta uma contagem de montanha de terceira categoria ao quilómetro 87,7 e uma de quarta categoria ao quilómetro 161,7.