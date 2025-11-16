O atleta português Afonso Silva impôs no sábado um novo recorde nacional na primeira etapa da Taça do Mundo de patinagem de velocidade no gelo, na prova de 1.500 metros, em Salt Lake City, nos Estados Unidos.

O patinador luso melhorou em mais de dois segundos o registo que ele próprio tinha alcançado nos 1.500 metros em outubro, na Alemanha, concluindo agora a distância em 01.48,85 minutos. Na sexta-feira já tinha fixado o máximo nacional nos 5.000 metros.

Afonso Silva ficou a 85 centésimos de garantir o tempo mínimo que lhe poderá permitir entrar nos rankings de apuramento para os Jogos Olímpicos de Inverno, que se realizam em fevereiro do próximo ano, em Milão-Cortina.

Os atletas portugueses de patinagem de velocidade no gelo e de bobsleigh disputam nas próximas semanas as derradeiras provas de acesso aos Jogos Olímpicos de Inverno.

Portugal já tinha garantido três quotas nos Jogos Olímpicos de inverno, uma no esqui de fundo masculino e duas no esqui alpino - repartidas por cada género -, mas falta definir quem as irá ocupar, num processo de seleção que vai ser influenciado pelo lugar que os atletas atinjam no ranking da Federação Internacional de Esqui (FIS).

Os Jogos Olímpicos de Inverno realizam-se entre 06 e 22 de fevereiro do próximo ano, entre as cidades de Milão e Cortina d’Ampezzo, ambas em Itália.