A equipa de andebol do Benfica foi à Maia bater o Águas Santas por 25-23, em jogo em atraso da 16.ª jornada do campeonato. Um triunfo por dois pontos que permitiu à equipa da Luz reduzir a diferença para o Sporting e FC Porto no topo da classificação.

Um jogo equilibrado, com o Benfica a chegar ao intervalo com a vantagem de apenas um golo (12-11) e ao final com uma diferença de dois. Djordjic, com nove golos, foi o melhor marcador da equipa, destacando-se à frente de João Pais (7 golos), Carlos Martins (4), Bélone (2), Arnau García, Nyokas e Moreno, todos com um.

O Benfica segue no terceiro lugar, agora com 62 pontos, menos dois do que o Sporting e menos sete do que o FC Porto que conta com mais um jogo realizado.