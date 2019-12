FC Porto e Sporting seguem colados no topo da liderança da Liga ao fim de 19 jornadas. Os portistas venceram o Sporting da Horta por 25-16, no Dragão Arena enquanto os leões derrotaram o Madeira SAD no Pavilhão João Rocha.



Os dois emblemas seguem com 56 pontos e têm o Benfica a sete pontos. As águias, lembre-se, já tinha batido o Águas Santas na véspera por 28-24.



Todos os resultados da 19.ª ronda:



Benfica - Águas Santas, 28-24

Sporting - Madeira SAD, 30-17

Boa Hora - Belenenses, 22-33

Boavista - FC Gaia, 22-25

ABC/UMinho - Avanca, 27-23

FC Porto - Sporting da Horta, 25-16

Maia/ISMAI - Vitória de Setúbal, 30-20