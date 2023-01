A AJM/FC Porto venceu esta quinta-feira as romenas do Rapid Bucareste, na primeira mão dos oitavos de final da Taça Challenge feminina de voleibol.

No Dragão Arena, a equipa treinada por Rui Moreira permitiu ao conjunto romeno entrar a ganhar no desafio (22-25). A equipa portuguesa reagiu e venceu os dois sets seguintes, por 28-26 e 25-21. No quarto parcial, o Rapid Bucareste empatou o encontro ao registar 25-23, levando a decisão para o derradeiro set, no qual a AJM/FC Porto foi mais feliz (15-10).

Já em Ponta Delgada, nos Açores, o desfecho foi diferente para o Clube K na receção às também romenas do Lugoj, que bateram o clube português em três sets, por 25-17, 25-21 e 25-15.

A segunda mão dos encontros dos oitavos está marcada para o dia 18 de janeiro.q