O AJM/FC Porto venceu este sábado o Leixões por 3-0 e conquistou pela terceira vez consecutiva a Supertaça de voleibol feminino, num encontro disputado no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.

O equilíbrio foi notório entre as duas formações nos dois primeiros parciais, mas a eficácia das campeãs nacionais acabou por fazer a diferença, fechando o primeiro set com 25-21 e o segundo com 25-20.

No derradeiro parcial, foi notória a diferença no estado anímico das matosinhenses, enquanto o ataque das portistas quis resolver rapidamente a discussão, acabando por vencer por 25-13.