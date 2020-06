Ángel Hernández, lateral cubano da equipa de andebol do FC Porto, renovou o vínculo com o clube do Dragão até 2025, mas vai ser cedido ao Al-Duhail, do Qatar.

Na presente temporada, que não chegou ao fim, o jogador de 25 anos participou em 27 jogos e marcou 63 golos, depois de na época anterior ter ajudado a conquistar a «dobradinha» com 100 golos em 44 jogos.