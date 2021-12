O antigo internacional pela seleção portuguesa de futebol de praia, Alan Cavalcanti, vai voltar a vestir as cores das Quinas, mas desta vez noutra modalidade. Alan vai participar no IV Campeonato do Mundo de Teqball, que se realiza entre 8 e 11 de dezembro, na Polónia.

O atleta faz dupla com Rafaela Veiga na categoria de Singles e na categoria de Mixed Doubles. Rafaela faz ainda dupla com Stephanie Brito nos Doubles femininos. A luso-americana compete também nos Singles femininos, enquanto António Henriques e João Pinheiro representam Portugal em Doubles masculinos.

A comitiva portuguesa parte esta segunda-feira para a Polónia.