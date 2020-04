Sem papas na língua, o ciclista espanhol Alejandro Valverde defende que as três grandes provas do calendário ciclista mundial - Volta à França, Volta a Espanha e Volta a Itália -, deveriam ter a duração de apenas duas semanas cada, e não as habituais três semanas, tendo em conta as contingências da pandemia de covid-19.

«Esta é uma temporada muito especial, foram tomadas medidas muito especiais. Poderiam ter encurtado uma semana nas três grandes provas. É um ano especial, não faz sentido querer manter as três grandes voltas em três semanas a todo o custo. Duas semanas são mais do que suficientes para os adeptos se divertirem», disse Valverde, numa entrevista virtual com a imprensa desportiva espanhola.

O campeão do mundo de estrada em 2018 acredita que, mesmo com uma semana a menos, o Tour, o Giro e a Vuelta conseguem sobreviver economicamente, e lamentou igualmente a implementação de um plano de desemprego parcial por parte de algumas equipas, salientando que na sua equipa, a Movistar, da qual faz parte também o português Nelson Oliveira, não existiu qualquer corte nos vencimentos dos ciclistas.

«Está tudo está bem para nós, não houve corte de salário. Mas eu gostaria de voltar ao normal, com medidas de proteção e segurança, o mais rápido possível, porque, caso contrário, tudo se tornará um caos económico muito significativo», concluiu o ciclista de 40 anos.

No calendário da União Ciclística Internacional (UCI) a Volta a França foi adiada para o período entre 29 de agosto e 20 de setembro, quando estava inicialmente agendada entre 27 de junho e 19 de julho.

Já a Volta a Espanha, prevista entre 14 de agosto e 6 de setembro, e a Volta a Itália, que devia acontecer entre 9 e 31 de maio e que foi adiada logo a 13 de março, serão agendadas para depois dos Mundiais de Ciclismo de estrada, previstos para setembro, na Suíça.

As novas datas de Giro e Vuelta ainda não foram indicadas pela UCI, que tem até ao dia 15 de maio para as definir.