A Alemanha sagrou-se, este domingo e pela primeira vez na história, campeã do mundo de basquetebol.

Na final realizada nas Filipinas, a seleção germânica bateu a Sérvia na final, por 83-77.

A Alemanha é campeã do mundo na primeira vez que chega à final e supera o seu melhor resultado, que era o terceiro lugar de 2002. Já a Sérvia volta a ser vice-campeã mundial, tal como aconteceu em 2014.

No primeiro período, a Sérvia abriu o marcador e esteve mais tempo na frente, chegando ao final do mesmo a vencer (23-26). No segundo período, houve mais alternância no marcador, mas nunca uma diferença superior a cinco pontos, que até ao intervalo foi conseguida pelos sérvios por duas vezes (no 0-5 a abrir e com 23-28 no segundo período). O equilíbrio levou mesmo o resultado ao empate a 47 pontos ao intervalo.

A festa alemã após o apito final:

No terceiro período, a Alemanha ganhou superioridade e, com um parcial de 22-10, atingiu uma vantagem de 12 pontos à partida para o último período, com o 69-57.

O quarto período trouxe uma recuperação da Sérvia, que num ápice, já a menos de três minutos do fim, conseguiu diminuir a desvantagem de nove pontos (78-69) para três (78-75). Porém, Dennis Schröder, com 79-77 no marcador, já dentro dos últimos 30 segundos, teve uma jogada individual determinante para fazer o 81-77, a Sérvia não voltou a concretizar e os germânicos concluíram o triunfo para o título mundial com uma vantagem de seis pontos.

A bola determinante de Dennis Schröder na reta final do encontro:

Schröder, com 28 pontos, foi o melhor marcador do jogo. Aleksa Avramovic foi o melhor do lado sérvio, com 21 pontos.

Horas antes, este domingo, o Canadá obteve o seu primeiro pódio de sempre num Mundial de basquetebol, ao vencer os EUA no jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares.

No palmarés, a Alemanha sucede à Espanha, campeã mundial em 2019, igualando a Argentina, com um título. No topo continuam EUA e Jugoslávia com cinco títulos cada, a União Soviética tem três, Brasil e Espanha dois.

As seleções que vão a Paris2024

O Mundial de basquetebol permitiu ainda apurar sete seleções que vão aos Jogos Olímpicos Paris 2024, no próximo ano. À anfitriã França, juntam-se, das duas vagas europeias, a Alemanha e a Sérvia, assim como Canadá e EUA (duas vagas americanas), Sudão do Sul (vaga africana), Japão (vaga asiática) e Austrália (vaga da Oceânia).