Morreu Alex Zanardi
Piloto italiano de Fórmula 1 teve a vida marcada por dois graves acidentes
Morreu Alex Zanardi. O antigo piloto de Fórmula 1 faleceu esta sexta-feira, dia 1 de maio, com 59 anos, e de acordo com um comunicado da família «em paz e rodeado dos seus entes queridos».
Zanardi nasceu em Bolonha, Itália, e cresceu em Castel Maggiore, tendo começado a correr nos karts ainda em criança. Entrou na Fórmula 1 em 1991, ao volante de um Jordan, e ainda correu pela Minardi, pela Lotus e pela Williams.
Em 1996 deixou a Fórmula 1 e dedicou-se à Indy/CART, competição na qual foi duas vezes campeão.
Primeiro acidente em 2001
Em setembro de 2001 aconteceu o acidente que lhe mudou a vida. Um grave acidente no circuito de EuroSpeedway, quando perdeu o controlo do carro, ficou atravessado na pista e foi atingido violentamente por Alex Tagliani.
Zanardi correu sérios riscos de vida, foi submetido a diversas cirurgias de emergência e precisou de amputar as pernas do joelho para baixo.
Dois anos depois do acidente, voltou a correr em carros adaptados, competindo no Campeonato Europeu de Turismo, no WTCC, no Mundial de Gran Turismo e nas 24 de LeMans.
Ao mesmo tempo, e desde 2007, Alex Zanardi dedicou-se ao paraciclismo, modalidade na qual atingiu os maiores resultados: quatro medalhas de ouro e uma de prata nos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres, e 2016, no Rio de Janeiro.
Atropelamento por um camião colocou ponto final na vida desportiva
Em 2020 voltou a ser vítima de um grave acidente, quando foi atropelado por um camião durante uma prova de Paraciclismo, na região da Toscana, em Itália.
Este acidente colocou um ponto final na vida desportiva do italiano, que só saiu de coma em 2021 e passou os últimos anos em casa, junto da família.