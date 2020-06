Alex Zanardi sofreu «graves danos cerebrais» e vai continuar sedado por alguns dias, na sequência do acidente que sofreu sexta-feira, durante uma prova de paralímpicos, informou fonte médica.



«Zanardi sofreu danos cerebrais graves, o seu estado pode agravar-se, é verdade, mas por agora a situação é estável e essa possibilidade está, para já, excluída. Os seus parâmetros respiratórios são satisfatórios, mas, evidentemente, está ventilado», referiu o médico do hospital Le Scotte de Siena, Sabino Scolletta.



O antigo piloto de F1 foi submetido a uma neurocirurgia que durou três horas, lembrou o clínico.

Zanardi, de 53 anos, perdeu o controlo da sua handbike (bicicleta de mão) e embateu contra um veículo pesado, tendo sido transportado de helicóptero para um hospital de Siena.

Zanardi, lembre-se, sofreu a amputação das duas pernas em consequência do grave acidente sofrido em 2001 durante uma prova do campeonato norte-americano de Fórmula Indy. Depois do infortúnio, Alex iniciou carreira como paraciclista, tendo conquistado quatro medalhas de ouro e 12 títulos mundiais.