O advogado Alexandre Mestre vai candidatar-se à presidência do Comité Olímpico de Portugal (COP), segundo avançou o próprio à agência Lusa.

Mestre foi secretário de Estado do Desporto e Juventude do Governo de Pedro Passos Coelho, entre junho de 2011 e maio de 2013.

É o quarto a apresentar-se na corrida ao COP, juntando-se ao também antigo governante Laurentino Dias, de 70 anos, a José Manuel Araújo, atual secretário-geral do COP, de 60, e a Jorge Vieira, ex-presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, de 69.

Natural de Lisboa, Alexandre Miguel Mestre, de 50 anos, é federado em ténis e praticante de voleibol. Advogado na área do direito do desporto, exerce funções como professor universitário.

No comunicado de apresentação da candidatura, Alexandre Mestre assegura encabeçar «um projeto que mobiliza o melhor do legado do comandante Vicente Moura e do doutor José Manuel Constantino, somando-lhe a ambição de querer ir mais longe no apoio aos atletas, aos técnicos, às federações, ao Movimento Olímpico Português em geral».

«A candidatura assenta num projeto para três ciclos olímpicos, onde a ambição e os objetivos são claros: mais atletas, mais modalidades, mais recordes, mais diplomas, mais medalhas, mais apoios para as modalidades e uma maior sintonia dos portugueses com os ideais e valores do olimpismo», assegura Mestre.

Tem como objetivos atualizar, com o contributo das federações desportivas, o Programa de Preparação Olímpica (PPO), reforçar o apoio aos atletas e treinadores, mas também apostar na melhoria das federações desportivas, além de reforçar a educação olímpica e promoção do espírito olímpico, propõe-se, num total de 20 eixos programáticos, criar um canal de divulgação e incentivar a organização de grandes eventos desportivos.

As eleições do organismo olímpico, liderado por Artur Lopes desde a morte de José Manuel Constantino, em agosto último, devem realizar-se no primeiro trimestre de 2025.