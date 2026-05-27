Governo anuncia contratos com 12 centros de alto rendimento
Margarida Balseiro Lopes garante que o plano para o desporto já está no terreno e detalha investimentos até 2036
Margarida Balseiro Lopes garante que o plano para o desporto já está no terreno e detalha investimentos até 2036
A ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, garantiu esta quarta-feira que o Governo já assinou contratos com 12 centros de alto rendimento e assegurou que o Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo já está no terreno.
«Os planos só existem e só fazem sentido se forem para serem executados. E é esse o foco que o Governo tem», afirmou, na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.
A governante respondeu às críticas do PS e lembrou que o plano prevê mais de 120 milhões de euros de investimento extraordinário até 2036.
«Contratos assinados estão com os CAR de Anadia, Aveiro, Golegã, Maia, Montemor-o-Velho, Nazaré, Peniche, Rio Maior, Viana do Castelo, Vila Nova de Foz Côa, Vila Nova de Gaia e Vila Real de Santo António», detalhou.
Margarida Balseiro Lopes destacou ainda o reforço dos apoios aos programas olímpico, paralímpico e surdolímpico até 2028, além de verbas para inclusão no desporto e para a prática desportiva feminina.
«Os indicadores são públicos» e o objetivo, frisou, passa por garantir que as medidas anunciadas «tenham execução efetiva».