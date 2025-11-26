A capitã da seleção feminina de futsal de Portugal, Ana Azevedo, autora de dois golos na vitória por 3-1 ante o Japão, na segunda jornada do grupo C do Mundial, dedicou o triunfo e a distinção de jogadora do jogo (MVP) à sua mãe, que assistiu ao jogo na ala de Oncologia do Hospital de Viana do Castelo.

«O mais importante foi a equipa ter ganho. Não importa quem marca. Importa, sim, é termos conseguido o primeiro objetivo, que era passarmos aos “quartos”, começou por dizer, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol.

«Quero muito dedicar este prémio à minha mãe, por hoje ser um dia especial. Ela está a ver-me na ala de oncologia do Hospital de Viana do Castelo. Quero muito dedicar-lhe esta vitória: ela é uma guerreira e todas nós somos guerreiras, como as nossas mães. Para ela, um beijinho muito grande», destacou, abordando também o jogo ante o Japão.

«Acima de tudo, o mais importante foi que estivemos sempre por cima. Na segunda parte, talvez tenhamos pecado muito na finalização e depois sofremos um bocadinho com o golo do Japão. Mas a equipa soube reagir e isso é muito importante», notou Ana Azevedo, sobre o êxito que valeu, ainda com uma jornada por disputar, ante a Nova Zelândia (sábado, 06h30) o apuramento para os quartos de final.

«Quanto mais cedo pudermos fazer as coisas, melhor, mas o mais importante, como tenho dito, é trabalharmos nós a nossa identidade, o que somos nós, Portugal, sem estarmos a olhar já para o adversário. Vamos esperar o adversário [ndr: dos quartos de final] e, seja quem for, vamos manter a nossa identidade», concluiu Ana Azevedo, sendo que esse adversário será o segundo classificado do grupo D, que pode ser Itália ou Irão.