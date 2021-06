A tenista russa Anastasia Pavlyuchenkova qualificou-se, esta quinta-feira, para a final do Roland Garros, o segundo torneio do Grand Slam do ano, ao vencer a eslovena Tamara Zidansek, em dois sets.

Pavlyuchenkova, de 29 anos e 32.ª do ranking mundial WTA, venceu a eslovena de 23 anos (85.ª do ranking) pelos parciais de 7-5 e 6-3, em uma hora e 34 minutos, para chegar de forma inédita a uma final de um dos quatro ‘majors’.

Na final, a atleta russa vai defrontar a vencedora do encontro entre a checa Barbora Krejcikova e a grega Maria Sakkari, que jogam ainda esta tarde (16 horas).

Pavlyuchenkova nunca tinha passado de uns quartos-de-final em torneios do Grand Slam – fase à qual já tinha chegado nos quatro torneios, conseguindo agora ser pelo menos finalista, num dos maiores feitos da sua carreira.