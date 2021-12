A tenista russa Anastasia Pavlyuchenkova testou positivo à covid-19, está em isolamento e pode ter em risco a participação no Open da Austrália, que arranca a 17 de janeiro, no primeiro torneio do Grand Slam em 2022.

«Estou vacinada e estava a preparar-me para o início da temporada, mas vivemos uma época muito difícil e imprevisível. Estou em isolamento num hotel, a seguir os protocolos e sob vigilância médica», escreveu a tenista russa, de 30 anos, através da rede social Twitter.

Anastasia Pavlyuchenkova, 11.ª classificada da hierarquia mundial (WTA), foi campeã olímpica nos Jogos Olímpicos em Tóquio, no último verão, em pares mistos, ao lado de Andrei Rublev. Recentemente, foi ainda finalista da última edição de Roland Garros, tendo sido derrotada na final pela checa Barbora Krejcikova.