A polémica dos equipamentos de jogo de andebol de praia feminino continuam a dar que falar. As jogadoras da seleção de andebol de praia da Noruega foram agora multadas em 1500 euros por usarem calções em vez de biquíni no Campeonato Europeu de Varna, na Bulgária.

A Federação Europeia de Andebol comunicou que aplicou a multa por uso de «roupa imprópria». No comunicado explica a mesma entidade que «no jogo da medalha de bronze contra a Espanha, no domingo, a equipa da Noruega jogou com calções, o que não está de acordo com o regulamento da roupa do atleta». Esta ação resultou numa multa de 150 euros por jogadores.

A Federação de Andebol da Noruega já se tinha comprometido a pagar a multa caso as atletas fossem penalizadas. O presidente da federação, Kare Geir Lio, disse ainda à agência France-Presse que «o mais importante é ter equipamentos com os quais os atletas se sintam confortáveis».

«Estamos muito orgulhosos destas mulheres que, durante o Campeonato Europeu, levantaram a voz e disseram basta. Nós damos todo o apoio. Juntos, vamos continuar a lutar para mudar as regras dos equipamentos», acrescentou a Federação da Noruega sobre o caso.

O porta-voz da Federação Europeia de Andebol Andrew Barringer disse que a entidade «está comprometida em levar este tema adiante tendo em conta o interesse das federações». No entanto, a acontecer uma mudança nas regras, esta necessitará do aval da Federação Internacional de Andebol.

Antes do campeonato, a Noruega tinha pedido permissão à Federação Europeia de Andebol para jogar de calções, mas foi informada de que se tratava de uma violação do regulamento e que seria punida com multas. A Federação Europeia emitiu um comunicado na terça-feira a defender-se, dizendo que o assunto não foi discutido nem questionado pela Noruega desde abril, não alterando o equipamento definido para a prova.