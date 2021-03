As equipas de andebol do Benfica e do FC Porto venceram os respetivos jogos que realizaram nesta segunda-feira.

Num jogo em atraso da 13.ª jornada do campeonato, os encarnados levaram a melhor sobre o Sp. Horta por 27-22 e seguem no 3.º lugar com 55 pontos, menos cinco do que o líder FC Porto e a três do Sporting, mas ainda com menos um jogo realizado do que os rivais.

Já o FC Porto apurou-se para os quartos de final da Taça de Portugal, ao vencer fora o Avanca por expressios 38-23. Os azuis e brancos são a sexta-equipa apurada para a próxima fase da competição, depois de Sporting, Belenenses, ABC/Minho, Sp. Horta e Águas Santas.