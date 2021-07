Pedro Cruz, lateral esquerdo de 37 anos, é reforço da equipa de andebol do FC Porto.

O experiente andebolista chega aos dragões proveniente do Águas Santas, onde esteve 12 épocas consecutivas.

Antes, Pedro Cruz representou o Boavista, o Sporting e a Académica de São Mamede, onde se formou.



O reforço do FC Porto foi o melhor marcador da última edição do campeonato nacional, com 249 golos. Aliás, Pedro Cruz foi o melhor marcador do campeonato em oito ocasiões.