O Sporting está nos «quartos» da Taça de Portugal de andebol. Nos «oitavos», os leões superiorizaram-se no clássico e venceram o FC Porto por 40-35.

Após um início muito equilibrado, as equipas foram para intervalo com tudo empatado (18-18). O equilíbrio manteve-se nos minutos iniciais, mas um parcial positivo dos leões levou a uma vantagem confortável na liderança.

O FC Porto tentou reagir, mas o triunfo sorriu mesmo ao Sporting (40-35), que regista 20 vitórias em 20 jogos nas competições nacionais. Francisco Costa foi o grande destaque da partida, com 13 golos marcados. Do lado do FC Porto, o mais inconformado foi Martínez, com oito tentos certeiros.

Assim, a formação verde e branca, que é tetracampeã da competição, avança para os «quartos», juntando-se a equipas como Marítimo, V. Guimarães e Belenenses.