O Sporting homenageou o falecido guarda-redes Alfredo Quintana após o encontro deste sábado ante o FC Porto, que terminou com vitória dos azuis e brancos no Dragão Arena, por 33-30, na 26.ª jornada do campeonato nacional.

Pedro Valdés, jogador do Sporting, foi junto de Victor Iturriza, antigo colega e grande amigo de Quintana no FC Porto, entregando uma placa com a imagem do ex-atleta luso-cubano, com uma frase sua inscrita na mesma. No seguimento disso, Valdés e Iturriza trocaram um sentido abraço e algumas palavras, assim como os restantes adversários.

«Quero ser lembrado no futuro como alguém que inspirou outras pessoas a fazer coisas que pareciam impossíveis», pode ler-se, na dita placa entregue pelo Sporting ao FC Porto.

Quintana faleceu a 26 de fevereiro de 2021, aos 32 anos, vítima de paragem cardiorrespiratória.