Benfica, Sporting e Águas Santas ficaram a conhecer nesta quinta-feira os respetivos grupos para a Liga Europeia de andebol.

O Benfica, detentor do título, terá pela frente um grupo duro, com os alemães do Goppinggen, os franceses do Montpellier, os suíços do Kadetten Schaffhausen, os eslovacos do Tatran Presov e os húngaros do Fejer Veszprém.

Ou seja, as águias vão defrontar o Goppingen que venceu a prova quatro vezes nos últimos 11 anos, as duas últimas com Magnus Andersson, atual treinador do FC Porto, na liderança. Recorde-se que os germânicos, quintos classificados da Bundesliga na época passada, têm no plantel o português Gilberto Duarte.

A antiga equipa de Gilberto Duarte é a outra que parte como favorita para vencer o grupo. O Montpellier já venceu a Liga dos Campeões duas vezes, foi quarto classificado da liga francesa na época passada chegou aos quartos da Champions, e parte, por isso, com altas expectativas para esta prova.

Mais simples parece a tarefa do Sporting, que pode ser apontado como um dos favoritos no grupo C. Os leões vão defrontar os croatas do Nexe, semifinalista da prova na época passada, os espanhóis do Granollers, os dinamarqueses do Skjern, equipas com as quais deverá discutir a liderança do grupo.

Os húngaros do Balatonfuredi e os austríacos do Alpla partem claramente num nível mais baixo neste grupo.

Já o Águas Santas, que foi a sorteio no último pote, ficou no grupo D, juntamente com os alemães do Fuschse Berlim – duas vezes vencedores da prova -, os espanhóis do Bidasoa Irun, os macedónios do Eurofarm Pelister, os ucranianos do Motor Zaporozhye e os dinamarqueses do Skanderborg-Aarhus.