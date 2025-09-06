Modalidades
Andebol: ABC volta a perder e falha fase de grupos da Liga Europeia
Derrota com os espanhóis do Bidasoa Irun dita adeus dos minhotos
O ABC de Braga falhou o acesso à fase de grupos da Liga Europeia de andebol após sofrer nova derrota frente aos espanhóis do Bidasoa Irun, agora por 30-24 em casa.
Os minhotos já teriam pela frente uma missão quase impossível (reverter uma desvantagem de nove golos) e acabaram por ser novamente derrotados, agora por uma diferença de seis golos.
Neste domingo é a vez de o Marítimo tentar reverter o expressivo desaire na Dinamarca, ante o Skanderborg, detendo uma desvantagem de 13 golos (38-25) que torna ainda mais complicada a sua estreia nesta fase da competição.
FC Porto e Benfica já têm presença garantida na próxima fase da segunda prova continental de clubes, que foi conquistada pelos encarnados em 2021/22.
