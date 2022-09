O Águas Santas surpreendeu e venceu o FC Porto na primeira jornada do campeonato nacional de andebol, este domingo, por 28-27, no Pavilhão da Associação Atlética Águas Santas.

Ao intervalo, havia 14-14 no marcador, tendo a equipa comandada por Ricardo Moreira conseguido um parcial favorável de 14-13 na segunda meia hora de jogo.

Gustavo Oliveira, do Águas Santas, com seis golos, foi o melhor marcador do jogo.

O resultado permite ao Águas Santas juntar-se a Benfica, Sporting, ABC e Póvoa com três pontos: este quarteto triunfou nos respetivos jogos, no sábado.

A jornada encerra apenas a 1 de novembro, com o Ac. Viseu-GC Santo Tirso.