A campeã em título França somou o terceiro triunfo em outros tantos possíveis na fase de grupos do Europeu de andebol, enquanto Alemanha, Espanha, Croácia e Suécia asseguraram a presença na Ronda Principal do torneio.

Os gauleses, que foram felizes há dois anos, em solo alemão, quando venceram a Dinamarca por 33-31 na final, continuam imparáveis na fase preliminar da edição 2026 da prova, tendo batido, esta segunda-feira, em Oslo, a já qualificada Noruega.

No mesmo Grupo C mediram forças Ucrânia e República Checa, duas seleções já sem hipóteses de seguir em frente, com o desfecho a sorrir aos checos (38-29).

Em Herning, a Alemanha, campeã em 2004, superiorizou-se à Espanha (34-32), coroada em 2018 e 2020, seguindo ambas as seleções para a fase seguinte, na qual não vão estar Áustria e Sérvia, que foi derrotada precisamente pelos austríacos pela margem mínima (26-25), no fecho do Grupo A.

A Espanha contou com o benfiquista Javier Rodriguez e o sportinguista Jan Gurri, este último o melhor marcador dos espanhóis com sete golos.

Face a estes resultados, a França e a Alemanha seguem para o Grupo I da Ronda Principal com dois pontos, enquanto a Espanha e a Noruega vão começar a zero.

Quanto a Croácia e Suécia selaram a qualificação para a fase seguinte, em Malmö, ao confirmarem o favoritismo no Grupo E, perante Países Baixos (35-29) e a Geórgia (38-29), respetivamente. O duelo entre suecos e georgianos ficou marcado pela lesão grave sofrida por Erekle Arsenashvili, que teve de abandonar o pavilhão numa maca.

Após duas rondas, croatas e suecos lideram, ambos com quatro pontos, e vão discutir entre si, na última jornada, quem seguirá em frente no Europeu com dois pontos, enquanto neerlandeses e georgianos estão eliminados.

Na terça-feira (19h30), Portugal vai tentar qualificar-se para a main round frente à já apurada Dinamarca, anfitriã e tetracampeã campeã mundial, em Herning.

A fase final da 17.ª edição do Campeonato da Europa de andebol decorre na Dinamarca (Herning), na Noruega (Oslo) e na Suécia (Kristianstad e Malmö) até ao dia 1 de fevereiro.