Portugal defronta a Dinamarca esta segunda-feira, a partir das 19h30, em jogo da 3.ª e última jornada do grupo F da fase de grupos do Europeu de andebol 2024.

As duas seleções somaram por vitórias os jogos das duas primeiras jornadas, têm quatro pontos cada e já estão apuradas para a Main Round. Vão, agora, decidir quem fica no primeiro lugar, sendo que a Dinamarca parte em vantagem, com uma melhor diferença de golos total (63-42, 21 positivos) do que Portugal (61-51, dez positivos).

A seleção treinada por Paulo Jorge Pereira venceu a Grécia por 31-24 na primeira jornada, tendo batido a Chéquia no segundo jogo, por 30-27. Já a Dinamarca, treinada por Nikolaj Jacobsen, venceu a Chéquia por 23-14 e a Grécia por 40-28.

Pela frente, Portugal tem a atual tricampeã do mundo (2019, 2021, 2023) e que já foi campeã europeia por duas ocasiões, em 2008 e 2012.

