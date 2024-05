Belenenses-Sporting e FC Porto-Póvoa são os jogos das meias-finais da Taça de Portugal de andebol, ditou o sorteio realizado em Viseu, cidade que recebe as decisões da prova, a 1 e 2 de junho.

O Sporting, detentor e recordista do troféu, que venceu pela 17.ª vez na época passada, com um triunfo por 30-29 frente ao Marítimo, no Funchal, discute com o Belenenses o acesso à final da prova, que tem como palco o Pavilhão Multiusos de Viseu. Os azuis de Belém já conquistaram o troféu por quatro vezes, nas décadas de 1970 e 1980.

O Sporting chega a esta fase após ter deixado pelo caminho o Fafe (14-42), o Nazaré Dom Fuas (41-23) e, nos quartos de final, o Marítimo (31-36). O Belenenses afastou o Esfera (28-36), o SC Horta (31-25) e o Santo Tirso (35-19).

O FC Porto, que já ergueu o troféu por nove vezes, a última na época de 2020/21, defronta o Póvoa na outra meia-final. O FC Porto deixou pelo caminho o Boa Hora FC (29-31), o Águas Santas (46-21) e o Benfica (37-39, após prolongamento). O Póvoa chega à final four depois de ter ganho a Gondomar Cultural (19-29), AD Carvalhos Sernox (18-36) e ao Vitória de Guimarães (28-31).

FINAL FOUR DA TAÇA DE PORTUGAL

Sábado, 1 de junho – Meias-Finais:

Sporting-Belenenses, 15:00

FC Porto-Póvoa, 17:30

Domingo, 2 de junho

Final: 17h30