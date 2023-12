O Benfica venceu na receção ao AC Póvoa, por 29-23, no arranque da 14.ª jornada do campeonato nacional de andebol.

Stiven Valencia foi o melhor marcador dos encarnados, com cinco golos, os mesmos de Diogo Freitas, dos poveiros.

O Benfica continua na terceira posição do campeonato, com 34 pontos. O Sporting lidera a tabela, com 39 pontos, ao passo que o FC Porto é segundo classificado, com 36.