Modalidades
Há 11 min
Andebol: Benfica arranca campeonato com triunfo expressivo
Vitória por 37-25 sobre o Belenenses
Vitória por 37-25 sobre o Belenenses
O Benfica arrancou o campeonato nacional de andebol com uma vitória expressiva em casa sobre o Belenenses por 37-25.
As águias entraram muito bem no jogo e chegaram a estar a vencer por 6-0. Ao intervalo, o resultado era de 19-12 e na etapa complementar a vantagem das águias foi consolidada.
Miguel Sánchez, com seis golos, foi o melhor marcador dos encarnados, seguido de Bélone Moreira e do reforço bielorrusso Mikita Vailupau.
Também neste sábado, o Póvoa venceu fora o V. Guimarães por 26-23 e o Artística de Avança impôs-se na receção ao Arsenal da Defesa por expressivos 38-24.
Recorde-se que na passada quarta-feira o campeão Sporting iniciou o campeonato com uma vitória na Madeira sobre o Marítimo por 36-29.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS
VÍDEOS MAIS VISTOS