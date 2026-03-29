Modalidades
Há 23 min
Andebol: Benfica bate Águas Santas na primeira jornada da fase final
Águas receberam e venceram equipa contrária por 35-27
O Benfica entrou de forma vitoriosa na primeira jornada da fase final do campeonato de andebol. Os encarnados bateram o Águas Santas, da Maia, por 35-27, neste domingo.
O duelo foi travado no Pavilhão N.º 2 do Benfica. A equipa comandada por Jota González entrou melhor na partida e vencia ao intervalo por 17-12.
No final, os encarnados confirmaram a superioridade, com Mikita Vailupau em grande destaque, assinando dez golos.
Este resultado acontece um dia depois da vitória do Sporting sobre o FC Porto, num duelo polémico da jornada. Estas quatro equipas competem pelo título em seis jornadas.
March 29, 2026
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS