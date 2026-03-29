O Benfica entrou de forma vitoriosa na primeira jornada da fase final do campeonato de andebol. Os encarnados bateram o Águas Santas, da Maia, por 35-27, neste domingo.

O duelo foi travado no Pavilhão N.º 2 do Benfica. A equipa comandada por Jota González entrou melhor na partida e vencia ao intervalo por 17-12. 

No final, os encarnados confirmaram a superioridade, com Mikita Vailupau em grande destaque, assinando dez golos. 

Este resultado acontece um dia depois da vitória do Sporting sobre o FC Porto, num duelo polémico da jornada. Estas quatro equipas competem pelo título em seis jornadas. 