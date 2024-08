O Benfica venceu o FC Porto por 34-31 e garantiu, este sábado, o apuramento para a final da Supertaça de andebol, na qual vai medir forças com o Sporting.

No Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, numa primeira parte com muitos golos, o Benfica chegou ao intervalo a vencer por 20-15, conseguindo, por fim, o triunfo, mesmo com um parcial desfavorável de 14-16 na segunda parte.

Na outra meia-final, já disputada na tarde deste sábado, o Sporting (atual detentor do troféu) venceu o ABC, por 37-26.

Ole Rahmel (Benfica) e Pedro Valdés e Rui Silva, ambos do FC Porto, todos com seis golos, foram os melhores marcadores do jogo.

O dérbi é uma reedição da final da época passada, ganha pelo Sporting, por 38-34. É, aliás, o terceiro ano seguido com Benfica e Sporting na final: em 2022, os encarnados venceram a prova com um triunfo por 45-43, após prolongamento.

A final entre Sporting e Benfica está marcada para as 15 horas de domingo.

Os leões vão procurar conquistar a sua quinta Supertaça de andebol, enquanto o Benfica busca a sua oitava. O FC Porto é o recordista de títulos na prova, com oito êxitos, mais um do que Benfica e ABC.