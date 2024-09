O Benfica venceu esta quarta-feira na visita ao Marítimo (24-31), em jogo da 1.ª jornada do Campeonato Nacional de andebol, realizado no Pavilhão do CS Marítimo, no Funchal.

A equipa treinada pelo espanhol Jota González chegou ao intervalo a vencer por 15-10 e garantiu o triunfo, com uma diferença final de sete golos, graças a um parcial favorável de 16-14 na segunda parte.

O húngaro Egon Hanusz, com sete golos, foi o melhor marcador do Benfica neste jogo. Do lado do Marítimo, treinado por Paulo Fidalgo, destacou-se o cabo-verdiano Délcio Pina, melhor marcador do jogo, com nove golos.

Depois de derrotado pelo FC Porto no sábado, em jogo da 2.ª jornada, o Benfica acertou o calendário com a sua primeira vitória no campeonato e soma quatro pontos, tantos quantos Marítimo, Águas Santas e Avanca, equipas que ocupam, por esta ordem, os 3.º, 4.º, 5.º e 6.º lugares, à condição. O Sporting é líder com seis pontos, seguido do Belenenses, com quatro.

ABC, FC Porto (ambos com três pontos) e Póvoa AC e Vitória SC (ambos com um ponto) têm ainda um jogo a menos. Esta noite, FC Porto e Vitória SC fecham a 1.ª jornada (20h00).