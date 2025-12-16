O Benfica venceu o V. Guimarães (33-22) numa partida a contar para a 17.ª jornada da Liga de andebol masculina. Ao intervalo as águas já venciam por 16-12.

O neerlandês Reinier Taboada foi o melhor marcador do encontro com 12 golos anotados. Com este triunfo, o Benfica é segundo com 44 pontos - a quatro do líder Sporting.

Esta sexta-feira há dérbi entre Benfica e Sporting, a contar para um jogo em atraso relativo à 13.ª jornada do campeonato. 



 

