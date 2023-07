O Benfica anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do andebolista Yoav Lumbroso.

O internacional israelita, de 22 anos, vai envergar a camisola 66.

«É um clube incrível. O Benfica é um nome enorme não só no mundo do andebol, mas em todo o desporto. Sinto-me muito honrado e entusiasmado por me juntar a um clube assim», revela o atleta, que estava no Limoges Handball.

«Joguei na primeira divisão em França, que é uma das melhores ligas do mundo. Ganhei muita experiência lá, por isso vou tentar mostrar isso aqui e dar o meu melhor para ajudar a equipa a ganhar», acrescentou, em declarações reproduzidas pelo Benfica.