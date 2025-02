Benfica e FC Porto não conseguiram evitar a derrota na terceira jornada da Ronda Principal da Liga Europeia de andebol. As águias perderam na Suécia, com o Ystads (37-33), e os dragões na receção aos alemães do Kiel (30-35), para os grupos II e III, respetivamente.

Diante de uma equipa que ainda não tinha pontuado na Main Round, os encarnados até foram os primeiros a marcar, com Hanusz e Cavalcanti a construírem uma vantagem de dois golos nos instantes iniciais, e conseguiram manter o resultado nivelado até aos minutos finais, quando os nórdicos fecharam o jogo com um parcial de 3-0, decisivo para o avolumar do resultado (37-33), em resposta à derradeira aproximação das águias no marcador (33-32).

O benfiquista Ole Rahmel, com oito golos em 11 remates, foi o artilheiro da partida, seguido pelo sueco Kristian Olsen (sete golos). Na baliza dos encarnados, Kristóf Palasics destacou-se com sete defesas, o melhor registo em todo o jogo.

Quanto ao FC Porto viu o internacional alemão Andreas Wolff somar 12 defesas na baliza do Kiel, registo importante para o triunfo do líder do Grupo III, no Dragão Arena, por 30-35. A primeira parte foi equilibrada, com as duas equipas a partilharem vantagens no marcador, tendo os germânicos atingido o intervalo na frente (15-17).

No segundo tempo, um parcial de três golos sem resposta permitiu ao Kiel passar a liderar por 20-24, margem que soube gerir e alargar até final. Elias Skipagotu e Bence Imre, ambos com sete golos, foram os melhores finalizadores de um encontro marcado igualmente por uma homenagem a Alfredo Quintana, antigo guarda-redes do FC Porto, que faleceu em 2021.

Com três jornadas disputadas na Ronda Principal da Liga Europeia, Benfica e FC Porto ocupam o terceiro lugar no respetivo grupo, sendo que as águias somam quatro pontos e os dragões dois.