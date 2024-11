O Benfica e o FC Porto venceram o V. Guimarães e Sp. Horta, respetivamente, na 14.ª jornada do campeonato de andebol.

Primeiro, no Pavilhão da Luz, o Benfica impuseram-se confortavelmente aos minhotos por 36-24. Com nove golos, Ole Rahmel foi o melhor marcador dos encarnados, enquanto que do lado visitante José Ferreira destacou-se ao ser o autor de seis golos.

Já nos Açores, o FC Porto deslocou-se ao terreno do último classificado do campeonato, SC Horta, e derrotou os anfitriões por 38-27. Pedro Salvador, com sete golos, foi o melhor marcador dos azuis e brancos.

Assim o Benfica, terceiro com 35 pontos, e o FC Porto, segundo com 37, continuam na perseguição ao líder Sporting que segue no topo do campeonato com 39 pontos.