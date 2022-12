O Benfica e o Sporting empataram neste sábado 27-27, num dérbi emocionante decidido nos últimos segundos. O empate permite aos leões subir ao primeiro lugar, por troca com o FC Porto, enquanto as águias igualam os dragões.

Com Rui Costa nas bancadas do pavilhão da Luz depois da polémica com a intransigência do Sporting em mudar a hora do jogo, o Benfica liderou o marcador durante quase toda a primeira parte.

As águias chegaram a ter três golos de vantagem, mas o Sporting passou para a frente com um livre de sete metros em cima dos 30m, fazendo o 13-12

Na segunda parte manteve-se o equilíbrio, com vantagens alternadas para as duas equipas, mas foi o Sporting que passou mais tempo na frente.

Nos últimos minutos ambos os ataques falharam muito, o Sporting chegou aos 27-26 a menos de 20 segundos do fim por Martim Costa, mas Djordjic empatou em cima do apito final.

Kiko Costa e Martim Costa foram os melhores marcadores do jogo, ambos com oito golos, enquanto Ander Izquierdo foi o melhor do Benfica, com cinco.

Este resultado permite ao Sporting continuar a ser a única equipa sem derrotas no campeonato quando estão disputadas 12 jornadas.